Der Wechselkurs von Euro (EUR) in US-Dollar (USD) befindet sich im freien Fall. Seit dem Überschießen der Notierungen am Tag nach der US-Wahl auf ein Hoch bei 1,13 US-Dollar setzte im Währungspaar die fallende Tendenz ein und führte es bereits den tiefsten Stand seit Anfang Januar nach unten.

Das aktuelle Jahrestief befindet sich noch bei 1,071 US-Dollar und könnte mit der bestehenden Tendenz nach unten in diesen Tagen unterschritten werden. In dieser Richtung, die zudem ein Abwärtstrend verdeutlicht, der aktuell zwischen 1,07 und 1,116 US-Dollar beschrieben werden kann, könnten sich dann die nächsten Ziele an den Tiefs von Anfang Dezember bei 1,052 US-Dollar ...

