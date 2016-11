In the period 7 November 2016 to 11 November 2016, Alm. Brand bought own shares for a total amount of DKK 6.6 million as part of the increased share buyback programme of up to DKK 400 million announced on 26 April 2016. In aggregate, shares of DKK 289.6 million have been bought back, equivalent to 72.4% of the overall programme.



Under the share buyback programme, the following transactions were made during the period:



Date No. of Average purchase Transaction shares price (DKK) value (DKK) 7 November 2016 25,952 48.42 1,256,596 8 November 2016 26,190 48.30 1,264,977 9 November 2016 26,904 48.79 1,312,646 10 November 2016 28,571 50.13 1,432,264 11 November 2016 27,142 49.85 1,353,029 Accumulated during the period 134,759 49.12 6,619,512 Accumulated under the share 6,170,595 46.93 289,571,588 buyback programme



Danske Bank manages the share buyback programme, which is completed in accordance with Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 (the "Market Abuse Regulation").



Following the above transactions, Alm. Brand holds 9,328,962 own shares, equivalent to 5.4% of the share capital.



Transactional data relating to share buy-backs are provided on the following pages in detailed form and in aggregated form, in accordance with the Commission's delegated regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016.



Contact



Please direct any questions regarding this announcement to:



Susanne Biltoft, Head of Information and Investor Relation, on tel. +45 35 47 76 61.



Detailed transaction data



07 November 08 November 09 November 10 November 11 November 2016 2016 2016 2016 2016



------------------------------------------------------------------------------- Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number VWAP of DKK of DKK of DKK of DKK of DKK share share share share share s s s s s



------------------------------------------------------------------------------- XCSE 23.383 48,42 22.639 48,31 26.472 48,79 27.287 50,13 26.588 49,85 TRQX 160 48,28 301 48,25 284 48,80 1.050 50,24 368 49,83 TRQM 1.188 48,39 0 0 0 0 BATE 419 48,42 594 48,28 126 48,20 200 49,89 92 49,80 BATD 0 1.990 48,23 0 0 0 CHIX 217 48,47 666 48,16 22 48,20 34 49,86 94 49,81 Total 25.952 48,42 26.190 48,30 26.904 48,79 28.571 50,13 27.142 49,85 -------------------------------------------------------------------------------- -----



07 November 2016



Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 25.952 48,42 ---------------------------------------------- 861 48,80 XCSE 20161107 10:05:36.641000 69 48,80 BATE 20161107 10:05:36.651000 11 48,80 CHIX 20161107 10:05:36.651000 59 48,80 XCSE 20161107 10:05:36.685000 861 48,60 XCSE 20161107 10:50:35.825000 69 48,60 BATE 20161107 10:50:35.835000 11 48,60 CHIX 20161107 10:50:35.835000 59 48,60 XCSE 20161107 10:50:35.892000 23 48,20 CHIX 20161107 11:19:37.168000 139 48,20 BATE 20161107 11:19:37.168000 119 48,20 TRQX 20161107 11:19:37.168000 300 48,20 XCSE 20161107 12:00:18.301000 585 48,50 DCSE 20161107 12:55:51.831000 161 48,50 CHIX 20161107 12:55:51.920000 168 48,50 XCSE 20161107 12:55:52.131000 321 48,50 XCSE 20161107 12:55:52.159000 151 48,50 XCSE 20161107 12:55:56.091000 35 48,50 BATE 20161107 12:55:57.692000 35 48,50 TRQX 20161107 12:55:59.995000 17 48,50 BATE 20161107 12:56:02.107000 6 48,50 TRQX 20161107 12:56:02.108000 21 48,50 BATE 20161107 12:56:04.221000 845 48,40 XCSE 20161107 13:44:14.528000 111 48,40 XCSE 20161107 13:44:14.528000 44 48,40 XCSE 20161107 13:44:14.528000 836 48,30 XCSE 20161107 15:09:53.427000 449 48,30 XCSE 20161107 15:09:53.427000 534 48,30 XCSE 20161107 15:18:13.795000 861 48,20 XCSE 20161107 15:32:11.807000 69 48,20 BATE 20161107 15:32:11.817000 11 48,20 CHIX 20161107 15:32:11.817000 59 48,20 XCSE 20161107 15:32:11.877000 1.000 48,40 TRQM 20161107 16:19:29.699000 57 48,50 XCSE 20161107 16:23:54.438000 906 48,50 XCSE 20161107 16:23:54.438000 37 48,50 XCSE 20161107 16:23:54.438000 590 48,30 XCSE 20161107 16:26:59.202000 222 48,30 XCSE 20161107 16:30:52.655000 188 48,35 TRQM 20161107 16:40:48.993000 15.052 48,42 XCSE 20161107 16:47:50.105110



08 November 2016



Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 26.190 48,30 ---------------------------------------------- 1.000 48,70 XCSE 20161108 10:43:20.896000 852 48,50 XCSE 20161108 11:26:11.620000 11 48,50 CHIX 20161108 11:26:11.630000 66 48,50 BATE 20161108 11:26:11.630000 71 48,50 TRQX 20161108 11:26:11.632000 852 48,20 XCSE 20161108 12:31:49.445000 66 48,20 XCSE 20161108 12:31:57.628000 82 48,20 XCSE 20161108 12:47:56.553000 390 48,15 BATD 20161108 13:56:36.065000 610 48,15 CHIX 20161108 13:56:36.065000 1.000 48,40 XCSE 20161108 14:42:58.604000 1.100 48,30 XCSE 20161108 15:57:21.326000 132 48,30 BATE 20161108 16:05:27.549000 23 48,30 CHIX 20161108 16:05:27.549000 88 48,30 TRQX 20161108 16:05:27.550000 132 48,30 BATE 20161108 16:07:14.673000 322 48,30 XCSE 20161108 16:07:15.951000 132 48,30 BATE 20161108 16:07:47.733000 71 48,30 XCSE 20161108 16:07:47.746000 71 48,00 TRQX 20161108 16:27:02.583000 71 48,20 TRQX 20161108 16:27:02.583000 66 48,00 BATE 20161108 16:27:02.584000 11 48,00 CHIX 20161108 16:27:02.584000 66 48,20 BATE 20161108 16:27:02.584000 11 48,20 CHIX 20161108 16:27:02.584000 852 48,00 XCSE 20161108 16:27:02.585000 852 48,20 XCSE 20161108 16:27:02.585000 400 48,25 XCSE 20161108 16:48:14.054000 1.200 48,25 BATD 20161108 16:48:14.074000 400 48,25 BATD 20161108 16:48:14.074000 15.190 48,30 XCSE 20161108 17:03:22.995256



09 November 2016



Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 26.904 48,79 ---------------------------------------------- 855 47,00 XCSE 20161109 09:03:19.944000 71 47,00 TRQX 20161109 09:03:19.956000 63 47,00 BATE 20161109 09:03:19.958000 11 47,00 CHIX 20161109 09:03:19.960000 1.000 48,20 XCSE 20161109 10:01:11.074000 1.000 48,60 XCSE 20161109 10:44:34.110000 1.000 49,00 XCSE 20161109 11:30:41.170000 209 49,70 XCSE 20161109 12:01:36.198000 646 49,70 XCSE 20161109 12:06:26.304000 145 49,70 XCSE 20161109 12:06:29.325000 71 49,40 TRQX 20161109 13:12:33.037000 63 49,40 BATE 20161109 13:12:33.038000 11 49,40 CHIX 20161109 13:12:33.038000 71 49,40 TRQX 20161109 13:13:33.723000 71 49,40 TRQX 20161109 13:15:24.268000 713 49,40 XCSE 20161109 13:15:24.270000 270 48,90 XCSE 20161109 15:23:29.016000 2.000 49,00 XCSE 20161109 15:32:35.167000 10 48,90 XCSE 20161109 15:44:35.311000 515 48,80 XCSE 20161109 15:48:24.371000 220 48,90 XCSE 20161109 15:48:24.371000 800 49,00 XCSE 20161109 16:14:43.706000 485 49,00 XCSE 20161109 16:38:48.907000 2 48,90 XCSE 20161109 16:42:03.703000 607 48,90 XCSE 20161109 16:43:17.370000 246 48,90 XCSE 20161109 16:43:48.834000 145 48,90 XCSE 20161109 16:43:52.283000 15.604 48,79 XCSE 20161109 16:56:35.105741



10 November 2016



Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 28.571 50,13 ---------------------------------------------- 140 50,50 TRQX 20161110 10:28:10.312000 140 50,50 TRQX 20161110 10:56:41.743000 70 50,50 TRQX 20161110 10:56:41.743000 1.580 50,50 XCSE 20161110 11:44:30.701000 860 50,50 XCSE 20161110 11:44:30.701000 140 50,50 TRQX 20161110 11:44:30.707000 70 50,50 TRQX 20161110 11:44:30.707000 28 50,00 BATE 20161110 11:55:25.007000 2.583 50,00 XCSE 20161110 11:55:25.009000 357 50,00 XCSE 20161110 11:55:41.616000 32 50,00 XCSE 20161110 12:48:50.897000 140 50,00 TRQX 20161110 14:51:39.356000 1.000 50,50 XCSE 20161110 16:17:50.645000 140 50,00 TRQX 20161110 16:30:08.514000 57 50,00 BATE 20161110 16:30:08.514000 11 50,00 CHIX 20161110 16:30:08.514000 70 50,00 TRQX 20161110 16:30:08.514000 1.720 50,00 XCSE 20161110 16:30:08.516000 862 50,00 XCSE 20161110 16:30:08.516000 557 49,80 XCSE 20161110 16:30:09.834000 1.042 49,80 XCSE 20161110 16:30:15.236000 140 49,80 TRQX 20161110 16:30:17.537000 23 49,80 CHIX 20161110 16:30:17.538000 115 49,80 BATE 20161110 16:30:17.538000 123 49,80 XCSE 20161110 16:30:17.550000 16.571 50,13 XCSE 20161110 17:25:16.824154



11 November 2016



Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 27.142 49,85 ---------------------------------------------- 27 49,80 CHIX 20161111 09:48:14.615000 92 49,90 TRQX 20161111 10:51:57.514000 13 49,90 CHIX 20161111 10:51:57.515000 526 49,90 XCSE 20161111 11:10:08.350000 277 49,90 XCSE 20161111 11:10:08.351000 1.265 49,80 XCSE 20161111 11:26:50.722000 92 49,90 XCSE 20161111 11:26:50.722000 405 49,80 XCSE 20161111 11:26:50.726000 303 49,80 XCSE 20161111 11:42:20.614000 27 49,80 CHIX 20161111 12:01:14.916000 92 49,80 BATE 20161111 12:02:37.149000 27 49,80 CHIX 20161111 12:02:37.149000 184 49,80 TRQX 20161111 12:02:37.149000 1.670 49,80 XCSE 20161111 12:02:37.157000 244 49,70 XCSE 20161111 13:25:50.389000 756 49,70 XCSE 20161111 13:25:50.389000 92 49,80 TRQX 20161111 16:03:29.310000 2.114 49,90 XCSE 20161111 16:27:54.991000 21 49,90 XCSE 20161111 16:27:54.992000 265 49,90 XCSE 20161111 16:27:59.748000 2.428 49,90 XCSE 20161111 16:27:59.748000 480 49,90 XCSE 20161111 16:28:09.333000 15.742 49,85 XCSE 20161111 17:08:06.170536



