FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.11.2016 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 1000 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES JOHN LAING PRICE TARGET TO 330 (315) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 300 (345) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP UPGRADES MARKS & SPENCER TO 'BUY' - DAVY RAISES TSB PRICE TARGET TO 312 PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS SIG PRICE TARGET TO 100 (116) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 185 (130) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3250 (3245) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2600 (2750) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ARROW GLOBAL PRICE TARGET TO 365 (375) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 1560 (1630) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 225 (230) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES TESCO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 260 (195) PENCE - LIBERUM CUTS ITV PRICE TARGET TO 340 (350) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS SIG PRICE TARGET TO 88 (110) PENCE - 'HOLD' - MACQUARIE RAISES ALDERMORE PRICE TARGET TO 245 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1530 (1470) PENCE - 'OUTPERFORM' - MACQUARIE RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 3700 (3500) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS DAIRY CREST GROUP PRICE TARGET TO 610 (620) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 580 (585) PENCE - 'NEUTRAL'



