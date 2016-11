FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 14. November 2016. Drei ETCs bieten Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Industrie- und Edelmetallen sowie Energieträgern zu partizipieren.

BNP Paribas erweitert das Angebot an börsengehandelten Rohstoffverbriefungen auf Xetra und am Frankfurter Parektthandel. Die neuen Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, bieten Anlegern Zugang zur Wertentwicklung von Industrie- und Edelmetallen sowie dem Energiesektor. Die entsprechenden Referenzindizes aus der Indexfamilie von Rogers International Commodity Enhanced bilden die jeweiligen Terminkontrakte mit unterschiedlichen Laufzeiten ab. Die begrenzte Laufzeit der Terminkontrakte erfordert einen Austausch vor Fälligkeit gegen einen Terminkontrakt mit nächstliegendem Fälligkeitsdatum (Roll-over). Mögliche Roll-over-Verluste werden durch ein optimiertes Auswahlverfahren von Terminkontrakten minimiert. Ein Roll-Over findet zweimal im Jahr statt und erstreckt sich über fünf Handelstage. Die Indizes sind in US-Dollar denominiert.

Mit dem BNPP RICI Metalle (TR) Enhanced ETC erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung des Rohstoffkorbs aus folgenden Industrie- und Edelmetallen zu partizipieren: Aluminium, Blei, Gold, Kupfer, Nickel, Palladium, Platinum, Silber, Zink und Zinn. Für Anleger mit Interesse allein an Industriemetallen steht der BNPP RICI Industriemetalle (TR) Enhanced ETC zur Verfügung.

Der BNPP RICI Energie (TR) Enhanced ETC bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung des Energiesektors zu partizipieren. Der Referenzindex beinhaltet Terminkontrakte auf Benzin, Erdgas, Heizöl und Rohöl.

Das Produktangebot auf umfasst derzeit über 1.149 ETFs, 200 ETCs und 136 ETNs. Mit dieser Auswahl und einem durchschnittlichen monatlichen Handelsvolumen von rund 15 Milliarden Euro ist Xetra der führende Handelsplatz in Europa.

