Bodelshausen (ots) - Helmut Schlotterer wurde für sein verdienstvolles Wirken die Bürgermedaille der Gemeinde Bodelshausen verliehen. Im gleichen Zuge wurde die Brunnenstraße, an der das Marc Cain Headquarter sowie das Factory Outlet und mehrere Lager liegen, umbenannt in die "Marc-Cain-Allee".



Durch sein herausragendes unternehmerisches Wirken trägt Helmut Schlotterer, Inhaber und Gründer der Firma Marc Cain, schon seit Jahren in ganz besonderem Maße zur guten Entwicklung des Gewerbe- und Industriestandorts Bodelshausen und damit auch zur guten Finanz- und Wirtschaftskraft der Gemeinde bei.



Sein Lebensweg ist auch gekennzeichnet durch sein besonderes soziales Engagement, verbunden mit großer Spendenbereitschaft gegenüber Vereinen sowie gemeinnützigen Organisationen und Einrichtungen im Umkreis.



Pressekontakt: Marc Cain GmbH Marc-Cain-Allee 4 72411 Bodelshausen pr@marc-cain.de