Am diesjährigen Buß- und Bettag, Mittwoch, 16. November 2016, begegnet Dietrich Grönemeyer in seiner Sendung "Leben ist mehr!" um 17.45 Uhr Menschen, die mit Altersarmut kämpfen, obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet haben. Bei seinen Begegnungen erfährt er, wie schwer die Scham auf alten Menschen lastet, die in die Armut abgerutscht sind - und wie segensreich eine noch so kleine Hilfe sein kann.



49 Jahre lang hat Gudrun R. in Vollzeit als Friseurin und Verkäuferin gearbeitet, heute bleiben ihr von ihrer Rente gerade einmal 136 Euro zum Leben. Zwar erhält die 69-Jährige eine Grundsicherung, doch "Essen gehen, mal eine neue Bluse kaufen oder meinen Enkel in Norddeutschland besuchen - das ist einfach nicht drin".



In seinem Dorf bei Hannover kennt ihn fast jeder, denn Karl-Heinz S. verkauft auf der Straße "Asphalt", die Obdachlosenzeitung von Hannover. So kann der 74-Jährige die karge Grundsicherung aufbessern, die ihm nach einem langen Arbeitsleben geblieben ist.



