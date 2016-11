Thema heute:

Initiative Erdgasmobilität fordert Fortsetzung der Energiesteuerermäßigung

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) fordert als Koordinatorin der Initiative Erdgasmobilität und LNG-Taskforce gemeinsam mit einer breiten Allianz von Verbänden und Initiativen einen Kabinettsentwurf zur Fortführung der Energiesteuerermäßigung für Erdgas und Biomethan als Kraftstoff.

Die Energiesteuerermäßigung ist das derzeit effektivste Instrument für einen nachfrageorientierten Markthochlauf der Erdgasmobilität. Jedoch ist ihre Fortsetzung über 2018 hinaus durch den politischen Stillstand bei der Umsetzung des Energiesteuergesetzes gefährdet. Dabei ist die Planungssicherheit zur Energiesteuer notwendige Voraussetzung, um weitere Investitionen in den Markt zu generieren und die klimapolitischen Ziele der Bundesregierung zu erreichen.

"Erdgas und Biomethan sind derzeit alternativlos, wenn man kurzfristig bei Umwelt- und Klimaemissionen im Verkehr etwas erreichen will. Dass Vertreter der Erneuerbare-Energien-Branche, von Verkehrsunternehmen und kommunalen Energieversorgern gemeinsam auf einen Beschluss zur Verlängerung der Energiesteuerermäßigung drängen, verdeutlicht das Potenzial der Erdgasmobilität. Um dieses Potenzial zu heben, sind jetzt aber dringend politische Entscheidungen nötig", so die dena.

Dass die im Koalitionsvertrag im November 2013 beschlossene Verlängerung bisher nicht umgesetzt wurde, hat bereits in den vergangenen zwei Jahren zu einem starken Rückgang des Absatzes von Erdgasfahrzeugen um jeweils über 30 Prozent geführt. Erstmals reduzierte sich im vergangenen Jahr auch die Zahl der Tankstellen. In den nächsten Jahren steht zudem die reguläre technische Überprüfung von gut 300 Erdgastankstellen an. Ohne klare und langfristige Rahmenbedingungen ist zu befürchten, dass das Netz ausgedünnt wird, was im Widerspruch zu einer EU-Richtlinie über den Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFID) stehen würde. Auch der in der AFID geforderte Aufbau eines Tankstellennetzes für Flüssigerdgas (LNG) sowie die durch das Verkehrsministerium entwickelten Förderinitiativen für den Kauf von LNG-Lkw sind durch die noch immer ausstehende Umsetzung der Verlängerung der Steuerermäßigung gefährdet. Erdgas mit einer Beimischungsquote an Biomethan aus Abfällen und Reststoffen von 20 Prozent reduziert die CO2-Emissionen im Vergleich zu Benzin um über 30 Prozent und gegenüber Diesel um rund 20 Prozent.

