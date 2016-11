The shares below are admitted to trading on Nasdaq Copenhagen from and including 17 November 2016. Værdipapirfonden Sydinvest is a new issuer on Nasdaq Copenhagen.



ISIN DK0060749604 ---------------------------------------------------------- Name Sydinvest Konservativ Akk A ---------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS ---------------------------------------------------------- Submarket List Blandede Afdelinger / Balanced association ---------------------------------------------------------- Order Book ID 127194 ---------------------------------------------------------- Short name SYVKAA ---------------------------------------------------------- Currency DKK ---------------------------------------------------------- Trade Currency DKK ----------------------------------------------------------



ISIN DK0060749794 ---------------------------------------------------------- Name Sydinvest Balanceret Akk A ---------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS ---------------------------------------------------------- Submarket List Blandede Afdelinger / Balanced association ---------------------------------------------------------- Order Book ID 127195 ---------------------------------------------------------- Short name SYVBAA ---------------------------------------------------------- Currency DKK ---------------------------------------------------------- Trade Currency DKK ----------------------------------------------------------



ISIN DK0060749877 ---------------------------------------------------------- Name Sydinvest Vækstorienteret Akk A ---------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS ---------------------------------------------------------- Submarket List Blandede Afdelinger / Balanced association ---------------------------------------------------------- Order Book ID 127196 ---------------------------------------------------------- Short name SYVVAA ---------------------------------------------------------- Currency DKK ---------------------------------------------------------- Trade Currency DKK ----------------------------------------------------------



ISIN DK0060749950 ---------------------------------------------------------- Name Sydinvest Aggressiv Akk A ---------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS ---------------------------------------------------------- Submarket List Blandede Afdelinger / Balanced association ---------------------------------------------------------- Order Book ID 127197 ---------------------------------------------------------- Short name SYVAAA ---------------------------------------------------------- Currency DKK ---------------------------------------------------------- Trade Currency DKK ----------------------------------------------------------



ISIN DK0060749281 ---------------------------------------------------------- Name Sydinvest Konservativ Udb A ---------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS ---------------------------------------------------------- Submarket List Blandede Afdelinger / Balanced association ---------------------------------------------------------- Order Book ID 127198 ---------------------------------------------------------- Short name SYVKUA ---------------------------------------------------------- Currency DKK ---------------------------------------------------------- Trade Currency DKK ----------------------------------------------------------



ISIN DK0060749364 ---------------------------------------------------------- Name Sydinvest Balanceret Udb A ---------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS ---------------------------------------------------------- Submarket List Blandede Afdelinger / Balanced association ---------------------------------------------------------- Order Book ID 127199 ---------------------------------------------------------- Short name SYVBUA ---------------------------------------------------------- Currency DKK ---------------------------------------------------------- Trade Currency DKK ----------------------------------------------------------



ISIN DK0060749448 ---------------------------------------------------------- Name Sydinvest Vækstorienteret Udb A ---------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS ---------------------------------------------------------- Submarket List Blandede Afdelinger / Balanced association ---------------------------------------------------------- Order Book ID 127200 ---------------------------------------------------------- Short name SYVVUA ---------------------------------------------------------- Currency DKK ---------------------------------------------------------- Trade Currency DKK ----------------------------------------------------------



ISIN DK0060749521 ---------------------------------------------------------- Name Sydinvest Aggressiv Udb A ---------------------------------------------------------- Submarket Investeringsforeninger / UCITS ---------------------------------------------------------- Submarket List Blandede Afdelinger / Balanced association ---------------------------------------------------------- Order Book ID 127201 ---------------------------------------------------------- Short name SYVAUA ---------------------------------------------------------- Currency DKK ---------------------------------------------------------- Trade Currency DKK ----------------------------------------------------------



For further information, please contact: Asta Jepsen, Surveillance, tel. +45 33 93 33 66



Attachment:

https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=604346