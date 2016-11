Die australische Investmentbank Macquarie hat BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. 2017 dürfte für die Petrochemie-Unternehmen ein Übergangsjahr von einem hohen Ausgangsniveau aus werden, schrieb Analyst Cooley May in einer Studie vom Montag. In diesem Umfeld gehörten die Aktien diversifizierter, global aufgestellter Unternehmen wie BASF zu seinen bevorzugten Werten./gl/tih

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0093 2016-11-14/15:07

ISIN: DE000BASF111