Die australische Investmentbank Macquarie hat Lanxess auf "Outperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Wie Analyst Cooley May in einer Studie vom Montag schrieb, droht Herstellern von synthetischem Kautschuk wie Lanxess in den kommenden Wochen Gegenwind durch die auseinander laufende Preisentwicklung bei Butadien in Westeuropa, den USA und Asien. Das dürfte aber im Ausblick auf das Schlussquartal schon berücksichtigt sein./gl/tih

ISIN: DE0005470405