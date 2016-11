Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Coca-Cola von 44 auf 41 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er habe seine Gewinnerwartungen für US-Konsumgüterwerte unter anderem an die jüngsten Wechselkursentwicklungen angepasst, schrieb Analyst Jason English in einer Branchenstudie vom Montag. Am deutlichsten habe dabei der schwächere mexikanische Peso Spuren hinterlassen. Seine Gewinnerwartungen für den Getränkekonzern Coca-Cola fielen bis 2019./mis/tih

