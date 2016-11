Frankfurt - Bisher stehen die Zeichen auf eine weitere Rekordernte an Weizen in Russland im nächsten Jahr, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Zum einen dürfte die Winterweizenfläche deutlich größer sein. Laut dem russischen Analysehaus SovEcon seien bis 9. November 17,2 Mio. Hektar mit Wintergetreide bestellt worden, ein Plus von gut 8% gegenüber Vorjahr. Die endgültige Wintergetreidefläche könnte sogar noch etwas höher liegen. Schätzungen würden bis 18 Mio. Hektar reichen. Es werde wohl die höchste Fläche seit mindestens sieben Jahren werden und mehr als die ursprünglich geplante Fläche, welche das russische Agrarministerium mit 17,35 Mio. Hektar angegeben habe.

