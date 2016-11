Frankfurt - Die Metalle markierten zunächst am Freitagmorgen fast alle nochmals neue mehrjährige oder mehrmonatige Höchststände, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Kupfer sei zu diesem Zeitpunkt erstmals seit Juni 2015 über die Marke von 6.000 USD je Tonne gestiegen. Am Nachmittag habe die Rally an den Metallmärkten dann ein abruptes Ende gefunden und die Metallpreise hätten ihre gesamten Gewinne des Tages wieder abgegeben. Mehr noch, sie seien teilweise deutlich ins Minus gerutscht. Kupfer habe von seinem Tageshoch fast 500 USD abgegeben und den Handel bei 5.550 USD je Tonne beendet. Mit einem Minus von 2,9% sei Nickel der größte Verlierer gewesen. Hier habe die Schwankungsbreite bei über 1.000 USD je Tonne gelegen. Zum Wochenauftakt würden die Metalle aber bereits wieder zulegen. So habe Kupfer zeitweise schon wieder mehr als 5.700 USD je Tonne gekostet.

