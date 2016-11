Frankfurt - Die Ölpreise sind am Freitag unter Druck geraten, nachdem sie sich in den ersten zwei Tagen nach der US-Wahl noch stabil gezeigt hatten, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Brent sei bis auf 44,2 USD je Barrel gefallen und sei damit so billig wie zuletzt vor drei Monaten gewesen. WTI habe zwischenzeitlich nur noch 43 USD je Barrel gekostet, was dem niedrigsten Stand seit mehr als sieben Wochen entspreche. Für Abgabedruck habe die OPEC gesorgt. Diese sehe den globalen Ölmarkt im nächsten Jahr mit 950 Tsd. Barrel pro Tag überversorgt, wenn man die aktuelle OPEC-Produktion der jahresdurchschnittlichen Schätzung der OPEC für den Bedarf an OPEC-Öl im Jahr 2017 gegenüberstelle.

Den vollständigen Artikel lesen ...