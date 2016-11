Kopenhagen - "Es war wieder eine verrückte Woche in der Politik und an den Finanzmärkten. Donald Trumps unerwarteter Sieg bei den US-Wahlen hat Schockwellen über die globalen Märkte gespült und sämtliche Assetklassen, von Währungen und Aktien bis zu Rohstoffen und insbesondere Anleihen, in eine unsichere Zukunft geschickt", sagt Ole Hansen, Rohstoffexperte bei der Saxo Bank.

Den vollständigen Artikel lesen ...