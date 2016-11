Köln (ots) -



- Große Bandbreite an Schnittstellen minimiert Aufwand bei Bestellungen



Die Crowfox GmbH, die Online Live Trading Plattform auf Big Data Basis, bietet durch eine große Bandbreite an Schnittstellen ihren Händlern einen vollautomatisierten Bestellvorgang. Eine eingehende Bestellung wird an das jeweilige Händlersystem mit allen erforderlichen Werten und Angaben übergeben, und basierend auf diesen Informationen, schickt der Händler direkt eine Bestellbestätigung raus. Dann überträgt er die Lieferinformationen wie zum Beispiel den Tracking Code. Es entsteht kein manueller Aufwand auf der Händlerseite, und Fehlerquellen werden ausgeschlossen. Alle Daten werden in Echtzeit zwischen Händlersystem und Crowdfox ausgetauscht. Für beide Seiten bedeutet dies weniger Zeit- und Kostenaufwand. Folgende Schnittstellen bietet Crowdfox bereits an:



- Shopware 5.0.0 bis 5.2 - Plentymarkets 6 (Soap) - JTL - OXID - Tricoma - EDIfact - FTP Schnittstelle für CSV - vollständiges SDK für eigenentwickelte Shop-Systeme



Weitere Schnittstellen kommen in den nächsten Wochen hinzu.



Über Crowdfox



Als fairer Online-Marktplatz vereint Crowdfox die Vorteile von Kunden-Club, Preisvergleichsseiten und E-Commerce-Plattform. Nutzer können eine große und stetig erweiterte Auswahl an tausenden hochwertigen Produkten aus allen gängigen Kategorien, wie Elektronik, Haushalt, Beauty, Kinder und Feinkost zu exklusiven Preisen erwerben. Händlern bietet Crowdfox einen komplett gebührenfreien Absatzkanal für ihre Produkte und begründet damit das neue Zeitalter des FairCommerce. Crowdfox wurde 2013 in Köln gegründet und hat seinen Firmenhauptsitz im Kölner Mediapark.



