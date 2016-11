Der EU-Austritt der Briten hat keine unmittelbare Auswirkung auf die österreichische Wirtschaft. "Unsere Firmenleiter sind entspannt und denken: Keep calm and carry on - sie warten, was passiert", berichtete der österreichische Wirtschaftsdelegierte in London, Christian Kesberg. "Doch Sekundäreffekte könnten über den Umweg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...