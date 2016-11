Seit nunmehr Anfang August beißen sich die Bullen an diesem betonharten Resistance-Level die Zähne aus. Ein nachhaltiger Ausbruch aus dem seit mehr als drei Monaten dominierenden Seitwärtskanal wäre umso beachtenswerter und würde aus charttechnischer Perspektive zunächst Potential bis zur vor allem psychologisch signifikanten Marke von 11.000 Zählern eröffnen. Experten sehen in der Rückeroberung der Oberseite erwähnter Seitwärtsrange den möglichen Startschuss für eine erhoffte Jahresendrally. Zum Wochenauftakt scheint daraus nichts werden zu wollen. Vielmehr schmilzt das Plus im Handelsverlauf zusehends. Zur Stunde notiert der Dax bei 10.713 Punkten nur noch 0,4 Prozent fester. Der Euro forciert seine...

