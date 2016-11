IRW-PRESS: CMC Metals Ltd.: CMC Metals Ltd.: Gold-Produktion gestartet - 417% Kurschance mit dieser Gold-Aktie - Strong Outperformer

CMC Metals Ltd. (ISIN: CA12571Q3044, WKN: A2AEH9, Ticker: ZM5N, TSX.V: CMB) freut sich bekanntzugeben, dass Aktiencheck Research den nachfolgenden Report über das Unternehmen geschrieben hat.

Zusammenfassung:

Der kanadische Gold Explorer CMC Metals Ltd. (ISIN: CA12571Q3044, WKN: A2AEH9, Ticker: ZM5N, TSX.V: CMB) meldet den Start der Gold-Produktion auf seinem hochgradigen Radcliff-Gold-Projekt. Zunächst wird die Erzverarbeitung der Minen-Riese Klondex Mines übernehmen. Schon im ersten Quartal 2017 soll jedoch die eigene Erz-Verarbeitungsanlage Bishop Mill von CMC Metals Ltd. den Betrieb aufnehmen. Das Radcliff-Gold-Projekt und die Erz-Verarbeitungsanlage Bishop Mill sollen einen anfänglichen positiven operativen Cash-flow von rund $ 2 Millionen pro Jahr für CMC Metals Ltd. generieren. Dagegen erscheint die aktuelle Marktkapitalisierung von CMC Metals Ltd. von nur 2 Millionen EUR ein absolutes Schnäppchen zu sein. Mutigen und risikobereiten Anlegern winkt eine Kurschance von bis zu 417% mit den Gold-Aktien von CMC Metals Ltd.

Der Start der Gold-Produktion auf dem hochgradigen Radcliff-Gold-Projekt ist der Game Changer für die Gold-Aktien von CMC Metals Ltd. Der kanadische Gold Explorer betreibt das vielversprechende Gold-Projekt in einem 50:50 Joint Venture zusammen mit dem Minen-Betreiber Pruett Ballarat Inc. (PBI). CMC Metals Ltd. und PBI wollen zunächst 10.800 Tonnen Erz pro Jahr mit durchschnittlich 0,49 Unzen Gold pro Tonne verarbeiten. Der Minenbetrieb verspricht bereits in der Startphase einen positiven operativen Cash-flow von $ 3.088.080. Abzüglich der Kosten für den Minenbetrieb von $ 110 pro Tonne soll ein positiver Cash-flow von $ 1.908.900 für das Joint-Venture verbleiben. Wir erwarten daher eine fundamentale Neubewertung der Gold-Aktien von CMC Metals Ltd.

Bereits im ersten Quartal 2017 soll die eigene Verarbeitungsanlage Bishop Mill von CMC Metals Ltd. ihren Betrieb aufnehmen. Der Betrieb der wertvollen Gesteinsmühle verspricht variable Umsatzerlöse von $ 150 pro Tonne Erz. CEO Jack Bal erwartet einen zusätzlichen positiven operativen Cash-flow von $ 1.053.000 aus dem Betrieb der Erz-Verarbeitungsanlage.

Die Startphase der Gold-Produktion auf dem hochgradigen Radcliff-Gold-Projekt und der Betrieb der eigenen Erz-Verarbeitungsanlage Bishop Mill lassen die Unternehmensführung von CMC Metals Ltd. für das kommende Geschäftsjahr 2017 einen positiven operativen Cash-flow von rund $ 2 Millionen für CMC Metals Ltd. erwarten. Vor dem Hintergrund erscheint der aktuelle Börsenwert von CMC Metals Ltd. von nur 2 Million EUR ein absolutes Schnäppchen zu sein. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine Kursrallye für die Gold-Aktien von CMC Metals Ltd.

Der aussichtsreiche Gold Explorer CMC Metals Ltd. konzentriert sich auf die Entwicklung hochgradiger und fortgeschrittener Edelmetall-Projekte in Kanada und den USA. CEO Jack Bal fokussiert das Unternehmen auf vielversprechende und hochgradige Goldprojekte und will diese schnellstmöglich in Produktion bringen. Wir erwarten in den kommenden Monaten die Übernahme weiterer hochgradiger Edelmetall-Projekte. Für bahnbrechende Nachrichten dürfte daher gesorgt sein bei den Gold-Aktien von CMC Metals Ltd. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt eine spannende Vervielfachungschance mit den Gold-Aktien von CMC Metals Ltd.

"Strong Outperformer" lautet daher unsere Einschätzung für die Gold-Aktien von CMC Metals Ltd. (ISIN: CA12571Q3044, WKN: A2AEH9, Ticker: ZM5N, TSX.V: CMB). Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir zunächst mit 0,20 EUR. Das entspricht einer Kurschance von 245% für mutige und risikobereite Anleger. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 0,30 EUR für realistisch. Das entspricht eine Kurschance von 417% für die Gold-Aktien von CMC Metals Ltd.

Über CMC Metals Ltd.:

CMC Metals Ltd. ist ein kanadischer Edelmetall Explorer mit Fokus auf der Entwicklung hochgradiger und fortgeschrittener Edelmetall-Projekte in Kanada und den USA.

Jack Bal

President CMC Metals Ltd. 605 - 369 Terminal Avenue Vancouver, BC V6A 4C4

Interessenkonflikte:

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeberin und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der CMC Metals Ltd. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen. Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der CMC Metals Ltd zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher könnte es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.

ISIN CA12571Q3044

AXC0204 2016-11-14/16:52