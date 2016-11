Liebe Leser,

der Gesamtkonzern VW konnte im zurückliegenden Monat seine Absatzzahlen erneut steigern. Entsprechend freundlich reagierte die Börse.

Vorjahresmarke könnte übertroffen werden

Der weltweite Absatz aller Konzernmarken stieg im Oktober um 4,7 % und betrug mehr als 870.000 Fahrzeuge. In den ersten 10 Monaten konnte Volkswagen schon 8,5 Mio. Autos verkaufen, was einem Wachstum von 2,6 % entspricht. So viel steht jetzt schon fest: VW wird auch in diesem Geschäftsjahr ...

