Bei einem Verkehrsunfall im hessischen Hilders ist am Montag ein 60-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Mann sei auf einem Roller unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

In einer scharfen Kurve geriet der Mann in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der 36-jährige Lkw-Fahrer versuchte noch, dem Roller-Fahrer in den Straßengraben auszuweichen. Er konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 60-Jährige erlitt schwerste Verletzungen, denen er noch am Unfallort erlag.

Die Polizei leitete eine Untersuchung ein.