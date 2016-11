Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundeskabinett beschließt Klimaschutzplan

Das Bundeskabinett hat den von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) vorgelegten Klimaschutzplan 2050 formal beschlossen. Er definiert die Leitlinien, wie Deutschland bis zur Jahrhundertmitte aus der Verbrennung von Kohle, Gas und Öl aussteigen soll. Konkrete rechtliche Bindekraft hat die Langfriststrategie aber nicht.

CSU-Spitze stimmt Steinmeiers Kandidatur zu

Der CSU-Vorstand hat sich offiziell der Nominierung von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) zum Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten angeschlossen. "Frank-Walter Steinmeier ist ein guter, geeigneter Kandidat für dieses hohe Amt", erklärte CSU-Chef Horst Seehofer. Zuvor hatte die CDU ihre Zustimmung zu dem SPD-Vorschlag erklärt.

Gabriel: SPD stellt auch den kommenden Außenminister

Der Nachfolger Frank-Walter Steinmeiers als Bundesaußenminister wird ebenfalls von der SPD gestellt. Das machte deren Vorsitzender Sigmar Gabriel im Interview mit dem ZDF heute-journal klar. "Es steht so im Koalitionsvertrag und wir werden ihn deshalb auch nicht ändern", sagte Gabriel laut einer vor der Ausstrahlung verbreiteten Pressemitteilung.

Kurz: EU muss sich auf Aufkündigung von Flüchtlingsdeal durch Ankara vorbereiten

Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz hat die EU aufgefordert, sich auf eine Aufkündigung des Flüchtlingsabkommens durch die Türkei einzustellen. Europa könne mehrere Bedingungen Ankaras für die weitere Zusammenarbeit in diesem Bereich "definitiv nicht erfüllen", sagte Kurz bei Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel. Es sei deshalb "notwendig, dass wir uns darauf vorbereiten, dass der Flüchtlingsdeal aufgekündigt wird".

EZB: Eurosystem kauft weniger Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben in der Woche zum 11. November 2016 etwas weniger Anleihen als in der Vorwoche gekauft. Das gesamte Wertpapierkaufvolumen belief sich auf 19,681 (Vorwoche: 20,504) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte. Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich um 16,829 (12,121) Milliarden Euro.

Umfrage: Jede dritte britische Firma bremst wegen Brexit-Sorgen Investitionen

Jedes dritte britische Unternehmen hat einer Umfrage zufolge wegen Sorgen um den Brexit Investitionen verschoben oder gestrichen. Das ergab eine Erhebung des Meinungsforschungsunternehmens YouGov in Zusammenarbeit mit der Beratungsgesellschaft CEBR und der Finanzgesellschaft Hitachi Capital. Bei der Befragung von 1.015 Managern Ende Oktober und Anfang November zeigte sich demnach, dass 33 Prozent der Firmen bei den Investitionen auf die Bremse treten.

Russlands Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal

Die russische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2016 geschrumpft. Wie die Statistikbehörde berichtete, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahr schwächte sich der Rückgang auf 0,4 Prozent ab.

EU verhängt Sanktionen gegen 17 Mitglieder von Assads Regierung

Die EU hat weitere Mitglieder der Regierung von Syriens Präsident Baschar al-Assad mit Sanktionen belegt. Die EU-Außenminister beschlossen, gegen 17 Regierungsvertreter Einreise- und Vermögenssperren zu verhängen, wie der EU-Rat mitteilte. Auch der Gouverneur der syrischen Zentralbank steht demnach nun auf der EU-Sanktionsliste.

UNO: 2016 wird heißestes Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichungen

2016 wird wohl als heißestes Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung in die Geschichte eingehen. Die weltweite Durchschnittstemperatur werde in diesem Jahr "sehr wahrscheinlich" 1,2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Zeitalter liegen, erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO). Der bisherige Hitzerekord aus dem Jahr 2015 wird damit vermutlich übertroffen.

DJG/DJN/AFP/sha

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 14, 2016 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.