Easyjet wird am Dienstag als erster Billigflieger schwächere Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 präsentieren. Dabei galten Billigflieger lange als Wachstumsmaschine. Das zeigt, wie sehr die Branche unter Druck steht.

Wer in Europa eine moderne und halbwegs coole Billiglinie suchte, suchte bisher selten weiter als bis zu Easyjet. Denn Europas umsatzstärkster Flugdiscounter hatte lange Jahre nicht nur stetig steigende Aktienkurse. Auch wenn sie mit ihrem schrillen Orange die schrillste Firmenfarbe der Branche hatte, war Easyjet meist innovativer als der Rest der Branche.

Dafür sorgten Programme mit mobiler Technik, Wearables genannter schlauen Uniformen oder engen Kontakten zu Start-up und Startup-Förderung. Dazu näherte sich Easyjet clever den etablierten Linien wie Lufthansa an. Dafür sorgten Angebote beim Service zum Zukaufen und die Strategie der aktuellen Chefin Carolyn McCall, die lieber auf Wachstum verzichtete als den Gewinn zu gefährden.

Das Image wird spätestens am Dienstag ein paar kräftige Schrammen und Dellen bekommen. Denn wenn die zur Dame geadelte Firmenchefin McCall eine eher unschöne Bilanz vorstellt, deutet alles auf einen derben Sinkflug des Börsenlieblings. Analysten großer Investmentbanken wie HSBC oder Credit Suisse erwarten, dass der Vorsteuergewinn um fast ein Drittel fällt, während Ryanair, Wizz Air und sogar Lufthansa zuletzt auf Rekordkurs flogen.

Das liegt weniger an den vorweggenommenen Folgen, wenn Großbritannien wie angekündigt in 2017 den Austritt aus der EU lostritt. Es rührt eher daher, dass die Linie von Lufthansa & Co nach den Stärken auch mehr oder weniger unfreiwillig ein paar der Unarten übernommen.

Droht eine Übernahme durch den Hauptinvestor?

So gehörte die in einem Hangar am Flughafen Luton im Nordwesten Londons ansässige Linie in den vergangenen zwei Jahren nicht nur zu den unpünktlichsten Linien in Europa. Sie erschreckte ihre Kunden als einziger Billigflieger durch eine heftige Auseinandersetzung mit ihren Piloten, bei dem die Linie zwischendurch immer wieder an den Rand von Streiks rückte.

Während Rivalen wie Ryanair, Wizz Air oder Norwegian trotz Problemen in einigen Ländern am Ende trotzdem europaweit weiter zulegten, litt Easyjet unter der Schwäche ihrer beiden wichtigsten Märkte Großbritannien und Frankreich, sowie den Reisewarnungen ins östliche Mittelmeer. Und als ob nicht reichte, gab es im Sommer noch erneuten Zwist ...

