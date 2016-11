London - Europas Börsen haben am Montag wieder moderat zugelegt. "Die Märkte verdauen die Aussicht auf einen künftigen US-Präsidenten Trump recht gut", kommentierte Michael van Dulken von Accendo Markets in London. "Vielleicht ist er genau das, was die Finanzmärkte gerade brauchen, so überraschend das auch klingen mag." Zur positiven Stimmung im Nachgang der US-Präsidentschaftswahl kamen ausserdem robuste Wirtschaftsdaten aus Asien hinzu.

Der EuroStoxx 50 rückte um 0,32 Prozent auf 3039,80 Punkte vor. Für den französischen CAC-40-Index ging es um 0,43 Prozent auf 4508,55 Zähler hoch und der britische FTSE-100-Index gewann 0,34 Prozent auf 6753,18 Zähler.

Laut Marktanalyst Craig Erlam vom Devisenhändler Oanda muss nun zwar erstmal abgewartet werden, welche Prioritäten der neue US-Präsident nach seinem Einzug ins Weisse Haus setzen wird und was der Kongress unterstützt. Der Fokus an den Märkten richte sich aber schon jetzt auf die versprochenen Wachstumsinitiativen, was der Grund für das Kursfeuerwerk ...

