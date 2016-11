New York / London - Die Ölpreise haben am Montag an die Verluste vom Freitag angeknüpft und sind jeweils auf den tiefsten Stand seit August gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zwischenzeitlich nur noch 43,57 US-Dollar. Zuletzt lag der Preis bei 43,71 Dollar und damit 1,05 Dollar unter dem Niveau vom Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Dezember-Lieferung fiel zwischenzeitlich bis auf 42,20 Dollar und lag zuletzt bei 42,35 Dollar. ...

