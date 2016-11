Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zur Nominierung von Frank-Walter Steinmeier:



In diesem Amt wird die Integrationskraft Steinmeiers noch weit hinausgehen müssen über den Raum der internationalen Diplomatie. Was Deutschland bräuchte, wäre sozusagen ein demokratischer Anti-Trump. Nicht in dem Sinne, dass er das Establishment einfach gegen die Rechtspopulisten verteidigt. Sondern es hätte einer - besser noch: eine - sein sollen, die oder der dem Ärger über das Versagen der etablierten Parteien, der ja nicht ganz und gar grundlos ist, eine Stimme und am besten eine demokratische Richtung gegeben hätte. Ein Staatsoberhaupt, das auch die Sprache der Enttäuschten und Abgehängten spricht, ohne Populismus nach Art der Trumps und Petrys zu betreiben; ein Präsident, der sich als Anwalt gesellschaftlicher Anliegen auch mal gegen den Konsens des Establishments stellt - das muss Frank-Walter Steinmeier noch werden. Ob er es kann, steht in den Sternen.



