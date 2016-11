WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Barack Obama hat Bundeskanzlerin Angela Merkel als die engste Verbündete seiner achtjährigen Präsidentschaft bezeichnet. Er freue sich auf seine bevorstehende Reise, sagte Obama am Montag im Weißen Haus vor Journalisten. Im Anschluss wollte der scheidende Präsident nach Griechenland aufbrechen. In Berlin wird Obama am Mittwochabend erwartet./ki/DP/stb

