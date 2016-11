Regensburg (ots) - von Katia Meyer-Tien, MZ



Überraschend sind die Zahlen über Gewalt gegen Lehrer nicht. Es scheint, als müsse man sich an den Gedanken gewöhnen, dass Gewalt für einige Heranwachsende Teil des Erwachsenwerdens und -seins zu sein scheint. Und das auch und gerade gegen Respekts- und Autoritätspersonen. Mindestens ebenso besorgniserregend ist die Erkenntnis, dass die Mehrheit der Lehrer Gewalt gegen sich als Tabuthema empfindet. Das ist ebenso verständlich wie fatal: Ist doch der einzige Weg, dieser Gewalt zu begegnen, der Austausch darüber. Mit Eltern, Kollegen, den anderen Schülern, im Zweifelsfall auch mit der Polizei. Zum Erwachsenwerden gehört das Erlernen sozialer Verhaltensweisen. Die Schule ist ein wichtiger Ort dafür. Sollten Lehrer damit überfordert sein, Gewalt gegen sich und andere zu unterbinden, muss ihnen geholfen werden. Mit klaren Regeln zum Umgang mit Gewalt, mit Verhaltenstraining und mit der Unterstützung von Eltern und Kollegium. Und mit einer Atmosphäre, in der die Opfer von Gewalt über ihre Erfahrungen sprechen und sie aufarbeiten können, ohne negative Konsequenzen fürchten zu müssen.



