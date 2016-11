NEW YORK (dpa-AFX) - An der New Yorker Wall Street hat sich die beeindruckende Rally nach dem Wahlsieg Trumps zum künftigen US-Präsidenten zum Wochenstart fortgesetzt. Allerdings mit letztlich spürbar verringertem Tempo. Nachdem der Dow Jones Industrial erstmals in seiner Geschichte die Marke von 18 900 Punkten übersprang und bis auf 18 934,05 Punkte kletterte, bekamen die Anleger am Montag kalte Füße. Die Gewinne bröckelten ab, so dass der US-Leitindex nur mit einem kleinen Plus von 0,11 Prozent bei 18 868,69 Punkten schloss.

Der marktbreite S&P-500-Index kam mit minus 0,01 Prozent auf 2164,20 Zählern kaum vom Fleck, während der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 um 1,05 Prozent auf 4702,05 Punkte nachgab.

Der mildere Ton, den Donald Trump nach seiner Wahl anschlug, habe die Stimmung an der Börse zunächst weiter gestützt, kommentierte Marktanalyst Craig Erlam vom Devisenhändler Oanda. Anfang vergangener Woche war es zunächst die Hoffnung auf einen Wahlsieg der Demokratin Hillary Clinton gewesen, die die Aktien angetrieben hatte; ab Mittwoch dann paradoxerweise der Überraschungssieg ihres republikanischen Konkurrenten Trump. Zum Wochenschluss hatte der Dow schließlich infolge seiner Rally ein Wochenplus von etwas mehr als 5 Prozent eingefahren und war in einer Woche so kräftig gestiegen wie seit fast fünf Jahren nicht mehr.

Technologiewerte jedoch leiden seither, denn Trump hatte angekündigt, klassischen Industriesektoren wie Kohle und Stahl wieder auf die Sprünge zu helfen. Im Silicon Valley, einem der wichtigsten Standort der blühenden IT-Technologie, hingegen geht die Angst vor der Politik Trumps um. So gibt es etwa Sorgen über die Steuerpolitik und auch die Zuwanderungspolitik, da zahlreiche qualifizierte IT-Fachleute aus dem Ausland kommen. Zudem sorgt man sich um umweltfreundliche Zukunftstechnologien./ck/stb

