Die größte Medizinmesse MEDICA startet heute in Düsseldorf. Neuheiten der Gesundheitstechnik werden hier präsentiert.

MEDICA trumpft mit neuen Trends: Gesundheits-Apps, intelligente Implantate und Prothesen im 3D-Druck - die Digitalisierung in der Medizin schreitet voran. IT und Hightech im Gesundheitswesen stehen im Zentrum der weltgrößten Medizinmesse Medica, die am Montag (10.00 Uhr) in Düsseldorf beginnt. Vier Tage präsentieren mehr als 5000 Aussteller aus 70 Ländern Neuheiten für Patienten, Kliniken und Arztpraxen. Parallel läuft die Zulieferermesse Compamed mit rund 750 Ausstellern. Die Veranstalter erwarten 130.000 Fachbesucher. Ein weiterer Schwerpunkt der Medica ist der Einsatz von Robotern im OP-Saal. So wird ein Roboter vorgestellt, der eigenständig Nadeln für die Entnahme von Gewebematerial präzise platzieren kann. Parallel zur Medica beginnt der Deutsche Krankenhaustag, zu dem Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) erwartet wird. Themen sind der Fachkräftemangel in Kliniken...

