Der Energieversorger RWE möchte seine Anteile an der Ökostromtochter vorerst halten. Deren Gewinn schrumpft im laufenden Jahr.

RWE hält nach eigenen Angaben gegenwärtig an seiner Beteiligung von 76,8 Prozent der Anteile an der Ökostromtochter Innogy fest, berichtet Reuters. "Es gibt derzeit keine konkreten Pläne, weitere Innogy-Aktien zu verkaufen", sagte Finanzchef Markus Krebber in einem am Montag vom Konzern veröffentlichten Video-Interview. Die Möglichkeit wolle sich der Versorger aber nicht frühzeitig nehmen. Sie hänge von der eigenen Finanzlage und dem zu erzielendem Preis ab. Für Innogy wachsen auch nach dem milliardenschweren Börsengang die Bäume nicht in den Himmel. "2016 ist für uns ein Jahr des Übergangs", sagte Finanzchef Bernhard Günther am Freitag bei der Vorlage der Neunmonatszahlen. Von Januar bis Ende September schrumpfte der operative Gewinn (Ebitda) um gut sieben Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Höhere Kosten beim Betrieb der Stromnetze machten dem Versorger ebenso zu schaffen wie Verluste im britischen Vertriebsgeschäft. Günther erneuerte sein Versprechen ...

