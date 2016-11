Bioventus, einer der Marktführer bei orthobiologischen Lösungen, ist in den Markt für die Patientenversorgung in Mexiko eingestiegen. Diese Mitteilung steht auch für das anhaltende Wachstum des Unternehmens auf internationalen Märkten und seine Mission, mit der Fachwelt im Gesundheitswesen zusammenzuarbeiten, um Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein aktives Leben zu führen und es zu genießen. Das erste in Mexiko erhältliche Bioventus-Produkt ist DUROLANE. Es handelt sich um eine Behandlung mit einer einmaligen Injektion in die Gelenkflüssigkeit auf Grundlage einer natürlichen, sicheren und erprobten Technologie unter dem Namen NASHA , mit der stabilisierte Hyaluronsäure (Hyaluronic Acid, HA) gewonnen wird. Hyaluronsäure ist ein natürlich vorkommendes Molekül, das für Lubrikation und Polsterung in einem normalen Gelenk sorgt. In Mexiko ist DUROLANE für die symptomatische Behandlung leichter bis mittlerer Osteoarthritis (OA) im Knie indiziert.

"Internationale Expansion ist ein entscheidender Teil unserer Wachstumsstrategie bei Bioventus, und mit dieser Markteinführung in Mexiko erhalten wir besseren Zugang zu Lateinamerika einem Erdteil mit für uns enormem Potential", sagte Tony Bihl, CEO von Bioventus. "Wir haben jetzt in mehr als 29 Ländern orthobiologische Lösungen, und wir gehen davon aus, dass wir unsere internationale Präsenz bei Vertrieb und Marketing in den kommenden Monaten noch erweitern können."

"Mit DUROLANE erhalten Patienten, die an Knie-Osteoarthritis leiden, eine weitere Option für die Schmerzbehandlung", sagte Isabelle Levy-Unger, Managing Director International für Kanada, Lateinamerika und Asien-Pazifik bei Bioventus. "Das Produkt wird über Artimedica SA verkauft werden, ein Unternehmen mit Sitz in Mexiko, das auf Verkauf und Vertrieb von Produkten für Diagnosen und Chirurgie und andere Bereiche des Gesundheitswesens für Krankenhäuser und Kliniken überall in Mexiko spezialisiert ist. Wir freuen uns darauf, mit dem Unternehmen bei der Einführung dieser innovativen Einzelinjektionslösung für OA-Patienten überall in der Region zusammenzuarbeiten."

"Wir sind hocherfreut, dass wir DUROLANE in Mexiko vermarkten können", sagte Arnulfo Salazar Guerra, gesetzlicher Vertreter von Artimedica. "Diese Technologie bietet eindeutige Vorteile für die geschätzten 6,7 Millionen Mexikaner, die an Knie-Osteoarthritis leiden."

DUROLANE ist jetzt in Mexiko verfügbar. Das Produkt ist Teil des Portfolio Bioventus Active Healing Therapies. Dieses besteht aus Produkten, mit denen die Patienten wieder ein aktives Leben führen können, indem sie körpereigene Vorgänge für eine schnellere Heilung oder die Verringerung von Schmerz nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.durolane.com.

Über Bioventus

Bioventus ist ein Orthobiologieunternehmen, das klinisch geprüfte, kostengünstige Produkte entwickelt, mit deren Hilfe Menschen schnell und sicher genesen können. Die Mission des Unternehmens besteht darin, Patienten wieder zu befähigen, ein aktives Leben zu führen. Bioventus verfügt im Bereich Orthobiologie über zwei Produktportfolios, nämlich Bioventus Active Healing Therapies und Bioventus Surgical, wodurch das Unternehmen einer der weltweiten Marktführer bei der aktiven orthopädischen Heilung ist. Die Fundamente von Bioventus bestehen aus einer Verpflichtung zu hohen Qualitätsstandards, evidenzbasierter Medizin sowie starken ethischen Prinzipien. Damit ist das Unternehmen für Ärzte weltweit ein bewährter Partner.

Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie www.BioventusGlobal.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter unter @Bioventusglobal.

DUROLANE Indikationen

Symptomatische Behandlung leichter bis mittlerer Knie-Osteoarthritis.

Es sind keine Kontraindikationen bekannt. Sie sollten DUROLANE nicht verwenden, wenn sie an der Injektionsstelle eine Infektion oder Hauterkrankung haben. DUROLANE wurde nicht bei schwangeren oder stillenden Frauen oder bei Kindern getestet. Zu den Risiken können vorübergehende Schmerzen, Schwellungen und/oder Versteifungen an der Injektionsstelle zählen. Die klinische Wirksamkeit wurde bis zu sechs Monate lang bewiesen. Die Ergebnisse können jedoch je nach verschiedenen patientenspezifischen Faktoren variieren.

