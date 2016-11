Innovative, kultige und beliebte Makeup-Marke als weiterer strategischer und leistungsstarker Wachstumsmotor mit weiterer Portfoliodiversifizierung

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) meldete heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Übernahme von Too Faced, der betont weiblichen, verspielten Makeup-Marke, die für hochwertige, ästhetische und beliebte Kosmetik bekannt ist. Too Faced, eine der wachstumsstärksten Makeup-Marken im Spezial-Multi- und Online-Bereich, sollte die Führungsposition des Unternehmens in der schnell wachsenden Prestige-Makeup-Kategorie global verstärken, die Konsumentenreichweite des Unternehmens insbesondere im Spezial-Multi-Kanal ausdehnen und bei der Millenniumgeneration besonderen Anklang finden. Alle diese Aspekte stehen weitgehend im Einklang mit der Strategie des Unternehmens.

Too Faced wurde 1998 von den Kosmetikvisionären Jerrod Blandino und Jeremy Johnson gegründet und wird derzeit von Johnson, Blandino und CEO Eric Hohl geleitet. Das Unternehmen bietet eine ungeniert befähigende Kosmetikproduktlinie für Augen, Gesicht und Lippen. Hohe Qualität, innovative Formulierungen, freche Produktnamen und unverkennbare Verpackungen stellen eine gefühlsbetonte, echte Beziehung zwischen den Produkten von Too Faced und den Konsumentinnen her. Damit wurde eine starke Anhängerschaft und eine dynamische Community unter der Millenniumgeneration aufgebaut, die sich leidenschaftlich für soziale Medien, Mode und Popkultur interessiert. Too Faced hat mehr 7,3 Millionen Follower auf Instagram und gehört zu den Top-8 Makeup-Marken im Spezial-Multi-Kanal in den USA.

Too Faced hat in den letzten Jahren ein eindrucksvolles Wachstum durchgemacht und wird 2016 voraussichtlich Nettoumsatzerlöse von mehr als 270 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Das würde ein Wachstum von mehr als 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 60 Prozent pro Jahr in den letzten drei Jahren bedeuten. Too Faced gehört seit 2015 zum Portfolio der führenden weltweit tätigen Equity-Gesellschaft General Atlantic. Die Estée Lauder Companies hat der Übernahme der Geschäftseinheiten, die die Marke besitzen, zum Kaufpreis von rund 1,45 Milliarden US-Dollar zugestimmt. Die Übernahme wird voraussichtlich im Dezember 2016 abgeschlossen.

"Too Faced ist eine der dynamischsten Makeup-Marken der Welt", erklärte Fabrizio Freda, President und Chief Executive Officer der Estée Lauder Companies. "Es erlebt eine enorme Wachstumsdynamik in den Spezial-Multi- und Online-Bereichen und das sind wichtige, strategische und wachstumsstarke Vertriebskanäle. Mit Too Faced sehen wir großartige Chancen für weitere Wertschöpfung durch Expansion in neue und bestehende Märkte in den USA und in anderen Ländern sowie im globalen Reise-Einzelhandel. Johnson, Blandino und Hohl und das gesamte Team von Too Faced haben eine fabelhafte, innovative Marke aufgebaut. Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit, um den Siegergeist der Marke weiter zu pflegen."

"Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit den Estée Lauder Companies, wenn wir das dynamische Wachstum von Too Faced weiter fortsetzen", erklärten Jeremy Johnson and Jerrod Blandino, Mitbegründer von Too Faced. "Wir begannen unsere jeweilige Laufbahn hinter der Ladentheke der Marke Estée Lauder. Damit kommen wir nun wirklich "nach Hause". Die Estée Lauder Companies weiß unsere ureigene Vision zu schätzen, die darin besteht, innovative, tierquälereifreie Makeup-Produkte bereitzustellen, die Frauen das Selbstvertrauen schenken, Spaß zu haben, zu spielen und große Träume zu träumen. Sie stellt zudem sicher, dass wir die Hauptpfeiler unserer Marke, die uns und unseren Fans so wichtig sind, behalten und darauf aufbauen können. Dieses Engagement wird uns zusammen mit den unglaublichen, erstklassigen Ressourcen von ELC behilflich sein, das fortgesetzte Wachstum und weitere Erfolge von Too Faced für viele Jahre sicherzustellen."

Die vielfältige Palette dekorativer Kosmetik von Too Faced umfasst kultige Favoriten in allen Makeup-Unterkategorien. Die ikonische Mascara "Better than Sex", die seit 2013 auf dem Markt ist, entwickelte sich schnell zur meistverkauften Mascara bei allen wichtigen Einzelhandelspartnern der Marke in zahlreichen Märkten, und bisher wurden mehr als 2,5 Millionen Stück davon abgesetzt. "Born this Way", das begehrte, kaum zu erkennende Makeup der Marke, das im Juli 2015 eingeführt wurde, hat sich innerhalb ihrer Vertriebskanäle ebenfalls zu einer der meistverkauften Foundations entwickelt. Darüber hinaus ist Too Faced auch für seine einzigartigen und wunderschön verpackten Lidschattenpaletten und -Kollektionen bekannt, die Bestseller und neue Kreationen strategisch miteinander kombinieren. Beispielsweise ist die Weihnachtskollektion der Marke zu einer Hero-Franchise geworden, die jedes Jahr in bedeutendem Umfang neu erfunden wird und ihren phänomenalen Siegeszug fortsetzt.

"Der Unternehmergeist im Mittelpunkt der Estée Lauder Companies zeigt sich auch in dem erstaunlichen Erfolg von Too Faced", so William P. Lauder, Executive Chairman der Estée Lauder Companies. "Jerrod Blandino und Jeremy Johnson begannen die Marke mit einem einfachen, aber überzeugenden kreativen Konzept und transformierten sie in etwas wirklich Außergewöhnliches. Es ist uns wirklich eine große Freude, dass die beiden in das Unternehmen "zurückkehren", wo sie ihre Laufbahn in Sachen Beauty begonnen haben, und wir heißen das gesamte Team von Too Faced in unserer Familie herzlich willkommen."

"Too Faced ist ein ausgezeichnetes Wachstumsunternehmen mit einer eindrucksvollen Erfolgsgeschichte bei erfolgreicher Produktinnovation und einer echten Beziehung zu den Konsumentinnen. Wir pflegen bereits eine starke Partnerschaft mit Jeremy Johnson, Jerrod Blandino und Eric Hohl und dem übrigen Too-Faced-Team und wir sind davon überzeugt, dass die rosige Zukunft des Unternehmens durch die Zugehörigkeit zum Portfolio der Estée Lauder Companies nur noch sonniger wird", erklärte Andrew Crawford, Managing Director und Global Head of Retail Consumer bei General Atlantic.

John Demsey, Executive Group President, The EstéeLauder Companies Inc., wird Too Faced zu dem Markenportfolio unter seiner Zuständigkeit hinzufügen.

The Estée Lauder Companies Inc. wurde in Finanzangelegenheiten von Evercore und BNP Paribas und in juristischer Hinsicht von Lowenstein Sandler LLP beraten. Too Faced wurde in Finanzangelegenheiten von Goldman, Sachs Co. und Jefferies LLC und in juristischer Hinsicht von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton Garrison LLP beraten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung, darunter auch in den Zitaten und in Zusammenhang mit den Erwartungen bezüglich der übernommenen Marke und den Vorteilen der Übernahme, unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die derzeitigen wirtschaftlichen und sonstigen Bedingungen des globalen Marktes, Maßnahmen von Einzelhändlern, Zulieferern und Konsumenten, die Wettbewerbssituation, die Fähigkeit des Unternehmens, das übernommene Geschäft erfolgreich zu integrieren und/oder seinen langfristigen strategischen Plan umzusetzen, sowie die Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das am 30. Juni 2016 beendete Geschäftsjahr ausgeführt sind.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Hautpflege-, Makeup-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten. Die Produkte des Unternehmens werden in über 150 Ländern und Regionen unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Tory Burch, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian und BECCA.

