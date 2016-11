Dort, wo gelacht wird, fühlen sich Menschen wohl. Das gilt auch fürs Büro - nur das ist den wenigsten bewusst. Dabei können Chefs mit Humor die Motivation ihrer Mitarbeiter beeinflussen. Doch dabei lauern Fettnäpfchen.

In der Vorweihnachtszeit schlägt der Stresspegel in Deutschlands Büros aus: Arbeitnehmer ackern im Akkord - um bloß die Tage zwischen Weihnachten und Jahreswechsel mit ihren Lieben daheim verbringen zu können. Dafür nehmen sie Stress in Kauf, schieben teilweise Überstunden. Für Gespräche mit den Kollegen fehlt die Zeit. Alle stehen unter Strom - nur der Chef offenbar nicht: Er hat noch Zeit, um Witze zu reißen.

Was viele nicht wissen: Gerade in stressigen Situationen kann Humor eine gute Führungseigenschaft sein. Denn so distanziert sich der Vorgesetzte ein Stück weit von den Problemen und bekommt einen klaren Blick auf die Verhältnisse. "Wenn es einer Führungskraft gelingt, sich aus der Befangenheit einer Situation zu lösen, eröffnen sich ihr neue Handlungsmöglichkeiten", sagt Philipp Schollmeyer, Vorstandsmitglied des Verbandes "Die Führungskräfte".

Er schätzt, dass der Humor des Chefs zu 30 Prozent den Erfolg des Unternehmens beeinflussen kann. Doch: "Die Rolle von Humor im Management wird erst seit 15 Jahren diskutiert", sagt Werner Bruns, Senior Fellow der Rheinischen Fachhochschule Köln (RFH). Mit der Fachhochschule Burgenland und deren Projektpartner FHS St. Gallen hat die RFH das "Europa-Institut Erfahrung & Management" (Metis) gegründet, das mit ...

