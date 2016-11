Basel - Die Bâloise hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016 an Volumen gewonnen, was vor allem dem starken Wachstum im Geschäft mit fondsgebundenen Lebensversicherungen (Unit-Linked-Produkte) zuzuschreiben ist. Das Volumen der Gruppe ist um 2,7% auf 7,23 Mrd CHF angestiegen. Dabei legten die sogenannten Prämien mit Anlagecharakter dank Umschichtungen im Business-Mix um knapp 27% auf 1,65 Mrd zu, wie die Versicherungsgesellschaft mitteilt. Gewinnzahlen werden keine publiziert.

Im Zuge der Umschichtung von traditionellen Lebensversicherungen hin zu modernen, weniger kapitalbindenden Lebensversicherungsprodukten reduzierte sich das Geschäftsvolumen im Lebengeschäft um -6,8% auf 2,92 Mrd. In der Nichtlebenversicherung ...

