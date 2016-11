Auch gestern wieder ein Börsentag mit grünen Vorzeichen, der DAX pendelt um 10.700 Punkte. Wobei, eigentlich notiert das Frankfurter Aktienbarometer ja schon bei 48.700 Zählern - zumindest, wenn man seit DAX-Start 1987 immer den schlechtesten Börsentag des Jahres vermieden hat. Ja, richtig gelesen: Man musste bloß einmal pro Jahr im richtigen Moment verkaufen, einen Tag später wieder einsteigen und schon konnte man in den vergangenen knapp 29 Jahren nicht bloß 970% Plus machen wie der Index, sondern konnte satte 4.770% Gewinn einstreichen. Zugegeben, einen kleinen Haken hat die Sache: Leider weiß man immer erst am 31. Dezember, welcher Tag der schlechteste war. Für die fabulöse Versiebenundvierzigfachung bräuchte man also...

Den vollständigen Artikel lesen ...