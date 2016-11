Das Tageshoch markierte der DAX gestern morgen bei 10.802 Punkte. Lange hielt er sich aber nicht über der 10.800 Punkte-Marke. Bereits am späten Vormittag ging es wieder abwärts. Am Ende schloss er leicht im Plus, 25 Punkte höher als letzten Freitag. Und damit heißt es weiterhin Geduld haben, der Ausbruch des DAX lässt noch immer auf sich warten. Dazu Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Der DAX-Experte analysiert das aktuelle Umfeld beim Deutschen Leitindex und erläutert wichtige Marken und Widerstände.