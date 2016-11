Hugo Boss Vorstand Mark Langer hat die Notwendigkeit auf Luxus zu verzichten gerade noch rechtzeitig erkannt. Die Anleger bedenken den ehemaligen Finanzvorstand für seinen Strategiewechsel - weg vom Luxus- hin zum Premiumanbieter - bereits mit Vorschusslorbeeren. Thomas Bergmann sieht besonders im Investorentag am Mittwoch das Potential für weitere positive charttechnische Entwicklungen. Welche Barriere es zu knacken gilt, erfahren Sie im Video! Wie Sie sich am besten positionieren und welche Kursziele dann in den Fokus rücken, das erfahren Sie von Thomas Bergmann, Redakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, in diesem Trading-Tipp. Er stellt Ihnen außerdem ein passendes Trading-Set-Up zusammen.