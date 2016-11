Die Commerzbank hat die Einstufung für Talanx nach Neunmonatszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Der Versicherungskonzern habe mit seinen Resultaten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Michael Haid in einer Studie vom Dienstag. Er merkte zugleich an, dass das bisher genannte Gewinnziel von 750 Millionen Euro nun mindestens übertroffenen werden soll. Haid selbst erwartet den Überschuss in diesem Jahr bei 816 Millionen Euro./tih/zb

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0028 2016-11-15/10:43

ISIN: DE000TLX1005