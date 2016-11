Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Leverkusen (pta022/15.11.2016/10:15) - Die Biofrontera AG, der Spezialist zur

Behandlung von sonneninduziertem Hautkrebs, freut sich, interessierte Aktionäre

am 13. Dezember 2016 um 18:00 Uhr in die Geschäftsräume der Gesellschaft

einzuladen. In informellem Austausch sollen die strategischen Ziele des

Unternehmens erläutert und diskutiert werden. Die Veranstaltung bietet somit wie

bereits in den Vorjahren auch in diesem Jahr die Möglichkeit mit dem Vorstand

und den Mitarbeitern der Biofrontera persönlich ins Gespräch zu kommen.



Eine Anmeldung kann bis zum 5. Dezember 2016 per E-Mail oder Fax erfolgen.

Die entsprechenden Kontaktdaten sind im nachfolgenden Veranstaltungshinweis

aufgeführt.



Informationsabend für interessierte Aktionäre

Datum: 13.12.2016

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Veranstaltungsort: Biofrontera AG, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen



Ansprechpartner: Anke zur Mühlen

E-Mail: a.zurmuehlen@biofrontera.com

Fax: 0214 / 87 63 2-90



Aussender: Biofrontera AG

Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor & public relations

Tel.: +49 (0) 214 87 63 20

E-Mail: press@biofrontera.com

Website: www.biofrontera.com



ISIN(s): DE0006046113 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart,

Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin



