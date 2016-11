Die Aktie des Fahrzeugherstellers Daimler, mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, konnte am Vortag im Tageshoch 66,00 Euro überschreiten. Damit ist die Aktie seit 63,00 Euro um rund 5% gestiegen. Der lange Schatten in der Tageskerze vom Vortag mahnt jetzt allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...