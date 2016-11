Zürich - Die Lage der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie (MEM-Industrie) zeigt ein diffuses Bild. Erfreulich ist die Entwicklung der Auftragseingänge. Sie stiegen in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zur Vorjahresperiode um +12,4 Prozent an, wie der Branchenverband Swissmem mitteilt. Auch die Erwartungen der Unternehmer für die kommenden zwölf Monate haben sich im Verlauf des Jahres verbessert. Dem gegenüber reduzierten sich die Umsätze von Januar bis September 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent. Die Güterexporte legten nur unwesentlich zu (+0,4%).

In den ersten drei Quartalen 2016 stiegen die Auftragseingänge in der MEM-Industrie im Vergleich zur Vorjahresperiode um +12,4 Prozent. Insbesondere das zweite (+18,5%) und das dritte (+18,4%) Quartal weisen kräftige Zuwächse auf. Allerdings verbirgt sich hinter dieser erfreulichen Entwicklung aufgrund schlechter Vorjahresquartale ein Basiseffekt. Dennoch hat der Auftragseingangs-Index im dritten Quartal 2016 einen Stand erreicht, der - im Vergleich mit den jeweiligen Werten im dritten Quartal - seit 2008 nie mehr so hoch war. Auch die Erwartungen der Unternehmer für die kommenden 12 Monate haben sich sowohl bei den Grossunternehmen wie auch bei den KMU in diesem Jahr laufend verbessert. Gemäss der jüngsten Swissmem-Befragung rechnen 42 Prozent der Unternehmer mit zunehmenden Aufträgen aus dem Ausland. Lediglich 12 Prozent befürchten einen Auftragsrückgang.

Negative Umsatz- und verhaltene Exportentwicklung



