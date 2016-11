New York (ots/PRNewswire) - Wir befinden uns an einem Punkt, an dem ein Paradigmenwechsel in der Behandlung von Schlaganfallopfern stattfindet. High-Tech-Lösungen sorgen für Verbesserungen, die einst undenkbar waren. Bionik Laboratories leistet in diesem Bereich Pionierarbeit und bereitet einen klaren Weg zu außerordentlichem Wachstum.



Von den 800.000 jährlichen Schlaganfallopfern in den USA erleiden 50 % Behinderungen, die schwer genug sind, um vier bis zehn Wochen Reha nach sich zu ziehen. Sie sind außerdem die idealen Kandidaten für eine Robotertherapie. Aktuell entsprechen Reha-Kliniken therapeutischen Fitnessstudios, in denen Patienten Bewegungsabläufe neu erlernen, das Leben unter schwierigen Umständen so angenehm wie möglich gestaltet und lebensbedrohlichen Folgeschäden vorgebeugt wird. Neue Technologie scheint keine neuen Wege mit sich gebracht zu haben, außer rudimentärer roboterunterstützter Gangtherapie. Für den Oberkörper gibt es jedoch keine derartigen Therapiemöglichkeiten. Doch BNKL wird dies jetzt ändern.



Bionik Laboratories (Toronto, Boston) ist im Begriff, den Markt der Neurorehabilitation für den Oberkörper zu erschließen. Zu seinen vollständig von der FDA zugelassenen Produkten zählen:



InMotion ARM für Neurorehabilitation der oberen Extremitäten. InMotion Hand, das eine Ergänzung zum oben erwähnten Produkt ist, um "Greifen und Loslassen" zu vereinfachen. InMotion WRIST für leichtere Auf- und Abwärtsbewegungen.



Der potenzielle sofortige Bedarf für diese Produkte ist überwältigend. Im Jahr 2017 sollte die Nachfrage für InMotion Clinic zu einem Preis von 125.000 USD bei etwa 8.000 Stück jährlich liegen, was beinahe 1 Milliarde USD sind. Für 2019 wird von einem Bedarf für InMotion Home zu 4.500 USD von 900.000 Stück ausgegangen, was 4 Milliarden USD entspricht. Doch diese Aussichten sollten mit Vorsicht genossen werden, da diese Orientierungswerte womöglich aus unvorhergesehenen Gründen nicht erreicht werden. Dennoch verlangt eine solche Größenordnung Aufmerksamkeit.



Bionik Laboratories wurde von Michal Prywata gegründet, der noch als Ingenieurstudent hirngesteuerte Exoskelette entwickelte. Peter Bloch, CEO, hat BNKL von der Technologieinnovation in Richtung kommerzieller Technologielieferant für weitläufig unterversorgte Märkte gelenkt. Bloch erwarb In Motion Technology, ein in diesem Bereich tätiges Pionierunternehmen, das von den MIT-Professoren Hogan und Krebs gegründet wurde. Dr. Hogan gilt als der "Vater von Exoskeletten". Kürzlich stellte BNKL Tim McCarthy ein, ein Branchenveteran, um die Leitung für die globale Kommerzialisierung und das Vertriebsteam zu übernehmen.



Die MIT-Professoren und Unternehmer Hogan und Krebs verleihen BNKL mehr Tiefgang als jedes andere Unternehmen im Bereich Gesundheitsrobotik besitzt. Zwei etwas ähnliche Unternehmen - Cyberdyne (Japan) und MindMaze (Schweiz) - werden auf 2,5 Mrd. USD bzw. 1 Mrd. USD geschätzt. Bionik Laboratories (BNKL) ist etwa 100 Mio. USD wert.



