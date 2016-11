Alibaba, Amazon, Ebay: Die Vorfreude auf das große Fest steigt

Bei den amerikanischen Einzelhändlern steigt die Spannung. Denn am 25. November findet wieder der so genannte "Black Friday" statt. Der auf Thanksgiving folgende Tag läutet traditionell das Weihnachtsgeschäft in Übersee ein. Obwohl er kein offizieller Feiertag ist, hat der Black Friday etwas von einem Shopping-Feiertag, da viele Angestellte ihn als Brückentag zwischen Thanksgiving, das immer auf einen Donnerstag fällt, und dem darauffolgenden Wochenende nutzen.

Weil die Geschäfte mit hohen Rabatten und Preisnachlässen locken, ist der Ansturm an diesem Tag riesig. Nach Angaben der National Retail Federation (NRF) geht am Black Friday über die Hälfte der gut 320 Mio. Amerikaner shoppen. 2015 haben die Kunden am Black Friday nach Berechnungen des Forschungsunternehmens ShopperTalk 10,4 Mrd. Dollar ausgegeben - so viel wie an keinem anderen Tag. Trotz des leichten Rückgangs im Vergleich zum Vorjahr zeigten sich die Händler zufrieden. Denn neben dem Black Friday gewinnt der "Cyber Monday" immer mehr an Bedeutung. An diesem Tag locken Internethändler wie Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067), Ebay (WKN: 916529 / ISIN: US2786421030) & Co. mit Rabattaktionen. 2015 betrug der Online-Umsatz am Cyber Monday 2,28 Mrd. Dollar - ein Plus von knapp zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit konnte die Delle vom Black Friday locker ausgebügelt werden.

