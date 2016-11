Die Baader Bank hat das Kursziel für Air Liquide nach der Berichtssaison im Chemiesektor von 92 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Zwischenberichte seien insgesamt besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer Branchenstudie vom Dienstag. Gewinnmitnahmen bei einigen Werten seien aber ein Indiz für die Nervosität der Anleger. Er bleibt bei seiner Ansicht, dass steigende Kapazitäten in der Branche weiterhin die Auslastung beeinträchtigen werden. Air Liquide zählt er ab sofort zu den unattraktivsten Branchenwerten./tih/mis

ISIN: FR0000120073