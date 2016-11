Regionale Niederlassung bietet Vertrieb, technischen Support, Installations- und Schulungsressourcen

Agilysys, Inc. (Nasdaq: AGYS), ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Softwarelösungen und Dienstleistungen der nächsten Generation für das Gastgewerbe, gab heute bekannt, dass das Unternehmen aufgrund des fortgesetzten Wachstums in seinen globalen Märkten ein Büro in Großbritannien eröffnet hat, um die EMEA-Region (Europa, Nahost und Afrika) zu betreuen. James Slatter wurde zum Managing Director der neuen Niederlassung ernannt, deren Adresse 59-60 Thames Street, Windsor lautet. Slatter berichtet an Jim Walker, Senior Vice President of Global Revenue, Agilysys.

"Wir sind begeistert von der Eröffnung unseres EMEA-Büros und wir freuen uns sehr darauf, nicht nur bestehende Kunden in der Region zu betreuen, sondern auch neue Geschäftschancen zu entwickeln", erklärte Walker. "Wir freuen uns auch sehr, James Slatter im Unternehmen zu begrüßen. Mit seinem Hintergrund und seinen Kompetenzen, insbesondere im Bereich der Gastgewerbebranche, ist er einzigartig für die Position des Managing Directors der neuen Niederlassung qualifiziert. Dies ist ein bedeutsamer Schritt in der globalen Ausweitung unseres Unternehmens und wir freuen uns darauf, unseren Kunden in der EMEA-Region erstklassige Produkte und Dienstleistungen bereitstellen zu können."

Das EMEA-Büro von Agilysys wird die gesamte Palette des Unternehmens an Lösungen und Dienstleistungen für das Gastgewerbe bereithalten. Darüber hinaus wird es Kontenmanagement, technischen Support, Verwaltungs-, Installations- und Schulungsressourcen für die Region anbieten, in der Agilysys in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum erlebt hat.

Slatter bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Direktvertrieb und in Führungspositionen in großen, weltweit tätigen Konzernen zu Agilysys mit. Er hat eine Erfolgsgeschichte in der Maximierung von Margen und in der organischen Ausweitung des Vertriebsvolumens vorzuweisen. Zuletzt war er Managing Director der EMEA-Niederlassung von ParTech, einem weltweit tätigen Anbieter von POS-Hardware. Slatter besitzt einen Bachelor-Abschluss in Bank- und Finanzwesen der University of Southern Queensland.

"Ich habe größten Respekt vor Agilysys und freue mich sehr darauf, in das Unternehmen einzutreten", erklärte Slatter. "Ich bin seit vielen Jahren in der Gastgewerbebranche tätig und ich bin seit langem von dem Produktportfolio und Kundenstamm von Agilysys beeindruckt, ebenso wie von seiner Betonung auf Kundendienst. Ich freue mich darauf, mit dem Team hier in Großbritannien und auch mit den US-Niederlassungen des Unternehmens zusammenzuarbeiten, um hervorragende Ergebnisse für die EMEA-Region herbeizuführen."

Über Agilysys

Agilysys ist ein führender Technologieanbieter, der innovative, auch mobile und kabellose Lösungen und Dienstleistungen für die Gastgewerbebranche bereitstellt, beispielsweise für Point-of-Sale, Immobilienverwaltung, Lagerbestand und Beschaffung, Personalverwaltung, Analysen und Dokumentenverwaltung. Die Lösungen und Dienstleistungen des Unternehmens versetzen Immobilienmanager in die Lage, die Verbindungen, Interaktionen und Transaktionen mit ihren Kunden durch gestraffte Verfahren und erhöhte Effizienz zu optimieren, die Gästeanwerbung und den Anteil am Kundenbudget zu verbessern und das Erlebnis der Gäste angenehmer zu machen. Agilysys betreut vier bedeutende Marktsektoren: Gaming für Unternehmen und Reservate; Hotels, Resorts und Kreuzfahrten; Gastronomie-Management sowie Restaurants, Universitäten, Stadien und Gesundheitswesen. Ein bedeutsamer Teil der konsolidierten Umsätze des Unternehmens entsteht durch Vertragsunterstützungs-, Instandhaltungs- und Abonnementsdienste. Agilysys ist in ganz Nordamerika, Europa und Asien tätig und unterhält eine Unternehmensdienststelle in Alpharetta im US-Bundesstaat Georgia. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.agilysys.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161115005735/de/

Contacts:

Medien

Agilysys, Inc.

Robert Shecterle, +1-770-810-6046

Robert.Shecterle@agilysys.com

oder

Investoren

JCIR

Richard Land, Norberto Aja oder Jim Leahy

+1-212-835-8500

agys@jcir.com