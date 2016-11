Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Einstufung für Evonik auf "Underperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst James Knight untersuchte in einer Branchenstudie vom Dienstag die Entwicklungen im Chemiesektor im dritten Quartal sowie die möglichen Folgen des US-Wahlergebnisses. Er rate dazu, weniger in Firmen mit Aktivitäten im Autosektor zu investieren. Als mögliche Profiteure der Trump-Politik sieht er vor allem die Papiere der in den Bereichen Industriegase und Infrastruktur starken Unternehmen. Bei Evonik verwies er auf die weniger beeindruckende Cashflow-Entwicklung und fehlende Anzeichen für stabile Methioninpreise./tih/ajx

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0066 2016-11-15/13:35

ISIN: DE000EVNK013