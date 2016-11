Silver Standard Resources ist für uns das neue Apple der Miningbranche. Die Kanadier drucken quasi das Geld mit ihren Minen in Argentinien, Nevada und Saskatchewan. Die Schatulle ist mittlerweile auf 278 Mio. US-Dollar, nicht kanadische Dollar, angewachsen. Darüber hinaus besitzt man 178 Mio. US-Dollar an börsennotierten Aktien. In CAD entspricht dies rund 615 Mio. und deckt die Marktbewertung zu einem Drittel ab. Wahnsinn! Die Q3-Produktion lag übrigens bei 112.000 Unzen Goldäquivalent und der Umsatz von Juli bis September stellte mit 143,4 Mio. US-Dollar einen neuen Rekord auf.

Auch bei Kirkland Lake Gold läuft es mehr als rund. Im Q3 generierte man 30,2 Mio. CAD an Free Cash Flow. Die All-In Produktionskosten lagen bei 970 US-Dollar. Im 4. Quartal plant man zudem Franco-Nevada 1% einer Royalty für die Summe von 30,5 Mio. US-Dollar abzukaufen. Auf Grund der Transaktion mit Newmarket Gold steht die Aktie noch unter Druck. Langfristig gehört dieser aufstrebende MidTier-Produzent in ihr Depot.

B2Gold befindet sich in unserem Wikifolio Rohstoffe. Daher wollen wir kurz auf die Q3-Zahlen blicken. Die All-In Kosten je produzierter Unze Gold lagen bei guten 702 US-Dollar. Treiber ist das neue Flaggschiff, die Otjikoto-Mine in Namibia. Die Cashkosten sollen hier auf Jahressicht bei 365 bis 405 US-Dollar landen, im Q3 landete man bereits deutlich darunter (344 US-Dollar). Kassenstand: 123,8 Mio. US-Dollar, Tendenz steigend.

