New York (ots/PRNewswire) - SHOPBOP, die erstklassige Online-Shopping-Destination für Frauen auf der ganzen Welt, startet mit HolidayHowTo eine über Prominente und Influencer vorangetriebene, gezielte Kampagne für die Weihnachtszeit. Die Kampagne stellt Influencer vor, die in ihrem jeweiligen Feld gerade extrem angesagt sind - und zwar kategorienübergreifend in Mode, Wohnkultur, Street-Style und Fitness - und HolidayHowTo konzentriert sich mit wöchentlichen Features darauf, wie die Promis die Festtage mit SHOPBOP gestalten.



Die mit einzigartigen Foto- und Videoinhalten zum Leben erweckte Kampagne umfasst alle digitalen Kanäle, einschließlich E-Mail, Social Media und Homepage; ein Instagram-gehosteter Wettbewerb, auf dem die Kunden ihre individuellen HolidayHowTo austauschen können, regt zum Mitmachen an. Die führenden Namen im Staraufgebot sind Kate Bosworth und Lucy Hale, und SHOPBOP verstärkt mit dieser Kampagne seinen aktuell bestehenden Geschenk-Ratgeber für die Weihnachtszeit, der weltweit am 4. November 2016 veröffentlicht wurde und geräteübergreifend auf Desktop, Tablet und mobilen Endgeräten zur Verfügung steht.



SHOPBOP CEO Darcy Penick:



"Wir sind sehr gespannt auf unsere weltweite HolidayHowTo-Kampagne, die über ein derart starkes internationales Talentaufgebot verfügt. Wir haben mit dieser Gruppe die perfekte Mischung von Influencern gefunden, die einerseits stellvertretend für unsere Kunden stehen, und andererseits unsere Kunden, egal an welchem Ort der Welt, inspirieren. Die Kampagne erfasst und reflektiert das, was wir bei SHOPBOP am besten können - unseren Kunden das stärkste Sortiment an handverlesenen Marken und Produkten über überzeugende und schöne Inhalte mit unvergleichlichem Service bereitstellen".



Das Aufgebot:



Starpower mit Lucy Hale: Festlich kleiden (How to Get Dressed Up) [Starttermin: 14. November 2016]



Mit über 16 Millionen Instagram-Anhängern weist die Karriere von Schauspielerin und Millennial IT Girl Hale steil nach oben. Lucy gibt den Auftakt für die Kampagne mit einer Lektion in Sachen "Wie kleidet man sich festlich (How to Get Dressed Up)", und führt Favoriten für die Festzeit von Carven, Stella und Aquazzura vor.



Starpower mit Kate Bosworth: Wie man es sich zu Hause gemütlich machen kann (How to Stay Home) [Starttermin: 5. Dezember 2016]



Die zeitlos coole Fashion-Insiderin und Designermuse Kate Bosworth zeigt uns, wie man es sich in luxuriöser, müheloser Eleganz zu Hause gemütlich machen kann ("How to Stay Home and Chill").



Patricia Manfield: Geschenkideen für anspruchsvolle Fälle [Starttermin: 11. Dezember 2016]



Das in Mailand lebende Model ist zugleich Street-Style-Star und Musikerin, und offeriert Tipps dazu, wie man am auch die schwierigsten der zu Beschenkenden mit begehrenswerten Luxusgegenständen glücklich machen kann.



Jonathan Adler: Festliche Wohnkultur für die Weihnachtszeit (How to Holiday Décor) [Starttermin: 1. Dezember 2016]



Töpfer, Designer, Autor und Rundum-Design-Guru Jonathan Adler gestaltet mit seinem typischen Sinn für Humor und seiner raffiniert-frechen Ausdrucksweise eine Meisterklasse zum Thema: Wie man ein festliches Ambiente für Gäste während der Weihnachtsfeiertage schafft.



Urban Bush Babes: Wie man sich selbst beschenken kann (How to Gift Yourself) [Starttermin: 19. Dezember 2016]



Die unerhört coolen Street-Style Zwillingsschwestern TK und Cipriana Quann zeigen uns, wie man sich während der Feiertage selbst verwöhnen kann.



Caroline Maguire: Geschenke für Freunde und Familie (How to Gift Your Friends and Family) [Starttermin: 20. November 2016]



SHOPBOPs Fashion Director und Style-Savant Caroline Maguire zeigt uns ihren Geschenk-Ratgeber für die Leute, die auf jeder Geschenkliste stehen - Freunde und Familie.



Nina Agdal: Wie man sich fit halten kann (How To Stay Fit) [Starttermin: 27. Dezember 2016]



Das mit seinem gesunden Körperbau und seiner Fröhlichkeit inspirierende Model rundet die Kampagne mit einer Fitnessklasse ab: "Wie man sich fit halten kann (How to Stay Fit)".



Informationen zu SHOPBOP:



SHOPBOP.com (http://www.shopbop.com/) ist die angesagteste Adresse beim Online-Shopping für modernen Style, und bietet Frauen auf der ganzen Welt eine umfassende, handverlesene Auswahl an Damenmode von etablierten und aufstrebenden Designern. SHOPBOP.com arbeitet mit mehr als 1.000 Marken (http://www.shopbop.com/actions/designerindex/v iewAlphabeticalDesigners.action) rund um den Globus zusammen und stellt Frauen in 165 Ländern ein Sortiment an Prêt-à-Porter und Accessoires mit weltweiter, rascher und kostenloser Lieferung und in den USA und Kanada kostenfreien Rückgabemöglichkeiten bereit. SHOPBOP ist Teil der Unternehmensgruppe Amazon.com Inc.



