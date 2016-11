Die EU will in der Sicherheitspolitik unabhängiger von den USA werden. Doch bereits vor der Wahl Donald Trumps erarbeitete Pläne erweisen sich als umstritten. Und es gibt einen weiteren Dämpfer.

Der geplante Aufbau einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion wird nach Einschätzung von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen dauern. "Das wird noch mal ein ganzes Stück harte Arbeit nach vorne sein, viel Kraft kosten", sagte die CDU-Politikerin am Dienstag am Rande von Beratungen mit EU-Amtskollegen in Brüssel. Nach den politischen Beschlüssen müsse jetzt mit der Umsetzung begonnen werden.

Die EU-Staaten hatten sich am Montag grundsätzlich darauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...